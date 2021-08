Rurali Val di Non e Rotaliana-Giovo verso la fusione

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - Firmato dalla Cassa rurale Val di Non e dalla Cassa rurale Rotaliana e Giovo un protocollo d'intesa per avviare un percorso di aggregazione, con l'obiettivo di arrivare ad una fusione. Se il progetto avrà il supporto e l'approvazione dei soci e degli organi preposti il primo luglio 2022, nascerà la Cassa rurale Val di Non - Rotaliana e Giovo. La nuova Rurale avrà un patrimonio di 210 milioni, oltre 3 miliardi di euro di masse amministrate, 32 filiali, 200 collaboratori e 14.000 soci.

"Entrambe le banche cooperative - sottolinea una nota della Federazione trentina della cooperazione - esprimono ottime performance ed hanno già intrapreso negli ultimi anni operazioni di aggregazione. Si tratta quindi di un'operazione dal valore strategico nel quadro delle alleanze tra Casse rurali, sollecitate a strutturarsi per affrontare un contesto in costante evoluzione e garantire servizi qualificati e concorrenziali alla propria clientela". (ANSA).