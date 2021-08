Afghanistan: 90 profughi saranno accolti in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 19 AGO - Anche in Trentino, in una struttura di accoglienza di Riva del Garda, arriveranno dei profughi afghani nell'ambito del programma di accoglienza e smistamento che sta coordinando il Governo nazionale. La conferma è stata data al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dal commissario del Governo, ed è stata sentita anche la sindaca di Riva.

Circa 90 persone saranno accolte nella Base logistica addestrativa Riva del Garda di proprietà dell'esercito dove i profughi osserveranno un periodo di quarantena al termine del quale - queste le indicazioni del Governo - saranno seguiti dal Ministero dell'Interno per tutte le procedure connesse all'accoglienza per asilo politico e per stabilire le future destinazioni. Si tratta per lo più di nuclei familiari, accompagnati dall'esercito italiano dall'Afghanistan fino a Fiumicino e da lì accolti in strutture dell'esercito in tutta Italia. Il presidente della Provincia a sua volta ha sentito la sindaca di Riva del Garda per assicurare disponibilità e supporto, sul piano logistico ed organizzativo, qualora servissero, stante il fatto che l'operazione è gestita dalle strutture statali. (ANSA).