Turista tedesco muore sull'alta via di Fundres

(ANSA) - BOLZANO, 18 AGO - Verso mezzogiorno sull'alta via di Fundres un turista tedesco ha perso la vita. Stando alle prime informazioni l'uomo è precipitato per 250 metri giù per un dirupo, riportando ferite così gravi da perdere la vita. I suoi tre amici hanno chiamato i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato più niente da fare. L'incidente si è verificato nel tratto che dal rifugio Passo ponte di Ghiaccio porta al rifugio Bressanone.

Sono intervenuti il soccorso alpino e l'elicottero di emergenza "Pelikan 2". Il corpo del turista tedesco di 58 anni originario di Colonia è stato portato a valle dall'elicottero della Guardia di finanza, mentre gli amici dell'uomo sotto shock, sono stati accompagnati a valle dai soccorritori e da dagli assistenti spirituali. (ANSA).