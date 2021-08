Trento e Bolzano agli ultimi posti per copertura vaccinale

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - Le Province autonome di Trento e Bolzano, con Sicilia e Calabria, che sono critiche dal punto di vista sanitario o della crescita dei positivi, occupano gli ultimi quattro posti per copertura vaccinale totale (totale dosi somministrate/doppio della popolazione).

Lo evidenzia, nell'analisi dei dati dell'andamento epidemiologico del Covid-19 in Italia, il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Sebastiani sottolinea un forte calo della media nazionale settimanale del numero di dosi somministrate al giorno, che, "dopo essere stata per sei settimane compreso tra 530.000 e 550.000, nelle ultime tre settimane è scesa a 485.000, 400.000 e 270.000 della scorsa settimana". "Al momento - aggiunge - sono 2,8 milioni le persone in attesa della seconda dose Pfizer a fronte di una disponibilità di 2 milioni di dosi". (ANSA).