Covid: 56 nuovi contagi in Trentino e altri 5 ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 18 AGO - In Trentino da 44 giorni consecutivi non ci sono decessi per Covid-19: lo comunica il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà però conto di altri 56 contagi e 5 nuovi ricoveri in ospedale.

Ieri sono stati individuati 17 nuovi casi positivi su 583 tamponi molecolari analizzati dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento che hanno confermato anche 9 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 2.350, dei quali 39 sono risultati positivi. Fra i nuovi casi ci sono 7 giovanissimi (1 bambino di meno di 2 anni, 1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni e 3 tra 14-19 anni) ed 11 di età più matura (7 hanno tra 60-69 anni, 2 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni).

La situazione ospedaliera vede un incremento di 5 ricoveri, parzialmente compensati dalle 3 dimissioni certificate ieri: il totale pertanto al momento è di 25 pazienti covid, di cui 2 ancora in rianimazione. I nuovi guariti sono 54.

Sul fronte vaccinazioni, c'è un un totale di 642.386 somministrazioni, 279.771 delle quali si riferiscono a seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.275 dosi che diventano 90.446 nella fascia 70-79 anni e 106.497 in quella fra i 60 ed i 69 anni. (ANSA).