Presanella, 3 alpinisti feriti recuperati da elicottero

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Recuperati dall'elisoccorso tre alpinisti feriti dopo essere scivolati su un pendio ripido e innevato nei pressi della bocchetta di Monte Nero, sulla via normale che dal rifugio Segantini porta alla cima Presanella.

I tre alpinisti - residenti in provincia di Brescia di 42, 55 e 56 anni - stavano salendo in cordata quando uno è scivolato trascinando anche gli altri due compagni per circa 20-30 metri.

Nella caduta, uno si è procurato un trauma ad un braccio, un altro un trauma toracico e il terzo botte ed escoriazioni. I tre feriti sono stati recuperati dall'elisoccorso e trasportati all'ospedale di Tione.

Un altro intervento del soccorso alpino è stato effettuato questa mattina per recuperare un escursionista francese scivolato sul nevaio Vedretta degli Sfulmini, a monte del rifugio Alimonta sulle Dolomiti di Brenta. Lo ha raggiunto l'elicottero Pelikan di Bolzano che lo ha trasportato all'ospedale di Cles per accertamenti. (ANSA).