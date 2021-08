Maltempo: 200 interventi dei vigili del fuoco in poche ore

(ANSA) - BOLZANO, 17 AGO - Il maltempo ha colpito ieri sera con violenti nubifragi l'Alto Adige, provocando non pochi disagi e danni. Dalle ore 17 di ieri sono stati oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco nella provincia di Bolzano, soprattutto nella zona del torrente Fleres che ha provocato molti danni. Anche in Valle Aurina ci sono stati danni, ma fortunatamente non si registrano feriti.

La maggioranza dei soccorsi è stata necessaria per smottamenti, frane e colate detritiche, allagamenti in cantine e garage, rimozione di ostacoli alla circolazione, taglio di rami e piante pericolanti, informano i vigili del fuoco.

Dalle prime ore del mattino, sono numerosi i vigili del fuoco nuovamente impegnati per rimuovere di danni causati dalla tempesta. Numerose strade sono state chiuse al traffico. (ANSA).