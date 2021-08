Covid: nessun decesso in Trentino, 23 ricoveri in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - Un'altra giornata senza decessi da Covid in Trentino - e sono 43 consecutive - secondo il rapporto quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sono 3 i nuovi ricoveri in ospedale, solo parzialmente compensati dalle 2 dimissioni che sono avvenute ieri. Al momento sono 23 i pazienti ricoverati.

Ieri sono stati analizzati 457 tamponi molecolari che hanno individuato 8 nuovi casi positivi, confermando inoltre 10 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questi ultimi sono stati 2.632 dei quali 34 sono risultati positivi.

Fra i nuovi contagi 6 riguardano bambini o ragazzi (1 tra 3-5 anni, 1 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) ma ci sono anche 3 soggetti tra 60-69 anni, altri 3 tra 70-79 anni e 2 di 80 e più anni.

Sono 636.262 le somministrazioni di vaccini finora effettuate, 275.804 delle quali sono riferite a seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.236 dosi, mentre nelle categorie 70-79 anni e 60-69 anni le cifre sono rispettivamente 90.342 e 106.284. (ANSA).