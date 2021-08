Afghanistan: Forum per la pace, il Trentino accolga profughi

(ANSA) - TRENTO, 17 AGO - ;Il Forum trentino per la pace e i diritti umani chiede alle istituzioni provinciali di "attivare le reti territoriali e nazionali allo scopo di predisporre corridoi umanitari direttamente con il Trentino, terra di accoglienza, per coloro i/le quali rischiano la propria vita rimanendo in Afghanistan, con particolari tutele e garanzie per le donne afgane e le loro famiglie".

Il Forum chiede anche di facilitare l'individuazione e sostenere le realtà che sul territorio della Provincia e dei Comuni trentini si renderanno luoghi di accoglienza per le persone in fuga dall'Afghanistan e di farsi portavoce con il Governo "affinché vengano attivate iniziative simili sul territorio nazionale e per riattivare iniziative simili nei confronti delle persone lungo le principali rotte migratorie".

(ANSA).