Maltempo: violenti temporali in diverse zone dell'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - Come previsto nell'allerta meteo della protezione civile, violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine si stanno abbattendo su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite, i vigili del fuoco hanno effettuato già numerosi interventi. Si segnalano, in particolare, allagamenti e qualche piccolo smottamento.

Secondo le previsioni dell'Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la protezione civile, i fenomeni dl maltempo interesseranno varie zone della provincia, esaurendosi in serata. Sotto osservazioni i corsi d'acqua, in particolare l'Isarco e la Rienza.

Le forti precipitazioni provocano disagi anche al traffico, segnalato come intenso dalla Centrale viabilità provinciale sulle vie principali. Le strade provinciali 35, tra Colle Isarco e Fleres di Dentro, e 96 di Caminata, in località Fontana, sono state chiuse a causa di frane. (ANSA).