Covid: zero decessi in Trentino ma aumentano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - In Trentino la settimana dopo ferragosto si apre con zero decessi per Covid-19 (come avviene da 42 giorni), anche se i ricoveri sono in aumento: ieri soltanto un paziente è stato dimesso contro 3 nuovi ingressi in ospedale. Il totale dei ricoverati sale a 22, con una persona ancora in rianimazione. I nuovi contagi sono 18: 5 rilevati da 185 tamponi molecolari e 13 da 894 test antigenici. I nuovi guariti sono 9.

Fra i nuovi contagiati ci sono 7 ragazzi (1 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni) mentre nelle classi più mature oggi figura un solo positivo di età compresa fra i 60 ed i 69 anni.

Sul fronte vaccinazioni, il totale questa mattina è arrivato a 631.827 somministrazioni, delle quali 273.198 seconde dosi.

Nelle categorie Over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le somministrazioni sono rispettivamente 67.207, 90.287 e 106.146.

