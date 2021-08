Covid: focolaio individuato in ospedale di Tione

(ANSA) - TRENTO, 16 AGO - Tre operatori sanitari (un infermiere e due operatori socio sanitari) e quattro pazienti ricoverati nelle stesse stanze del reparto di medicina dell'ospedale di Tione sono risultati positivi al Covid-19. I primi pazienti ricoverati risultati positivi non erano stati vaccinati, mentre gli altri contagiati almeno in parte lo erano.

Lo comunica l'Azienda sanitaria trentina precisando che i contagi sono stati individuati applicando i protocolli in uso nel Servizio ospedaliero provinciale.

Tutti i degenti e gli operatori del reparto sono stati quindi sottoposti a tampone molecolare e il reparto è stato chiuso ai visitatori esterni. È stata avviata una sanificazione specifica degli ambienti e dei punti di contatto di tutto il reparto.

Nell'attesa dei risultati dei tamponi di screening - aggiunge l'Azienda sanitaria - non saranno accettati pazienti da altre strutture Apss, e alcuni pazienti del pronto soccorso dell'ospedale che necessitano di ricovero potranno essere ricoverati in altri presidi ospedalieri. La situazione sarà rivalutata e aggiornata alla luce dei risultati dei tamponi effettuati. (ANSA).