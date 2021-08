Covid: 18 ricoveri in Alto Adige, uno in terapia intensiva

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 17, mentre uno è in terapia intensiva. Altre due persone, si legge nel bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale, sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes mentre altre 1.349 sono in quarantena o isolamento domiciliare. I laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 197 tamponi molecolari pcr e registrato 2 nuovi casi positivi. Sono inoltre 11 i test antigenici positivi (su 970 eseguiti). Inoltre, fino al 15 agosto, in Alto Adige sono stati eseguiti 820.398 test nasali, 970 risultati positivi, di cui 424 confermati, 352 negativi, 194 in attesa del risultato e non confermati con altro test entro 3 giorni.

(ANSA).