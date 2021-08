Alto Adige: si lavora al percorso dell'autonomia a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 16 AGO - Saranno ultimate per l'inizio del mese di settembre, in tempo per la ricorrenza della Giornata dell'autonomia del 5 settembre, le nove stazioni che comporranno il percorso multimediale che narra la storia dell'Autonomia speciale per l'Alto Adige.

La mostra, in quattro lingue, sarà realizzata in piazza Silvius Magnago a Bolzano: le nove stazioni, in forma di stele, con indicazioni in 4 lingue (italiano, tedesco, ladino ed inglese), con testi sintetici illustreranno le tappe fondamentali lungo il cammino verso l'autonomia. Oltre agli obiettivi raggiunti e le competenze riconosciute alla Provincia di Bolzano, l'esposizione offrirà informazioni sulla vita di Silvius Magnago, sulle norme di attuazione più rilevanti, quali la proporzionale etnica, il sistema scolastico autonomo, il regolamento finanziario.

Il percorso sarà integrato da un'installazione nel vicino parco della stazione, che il comune di Bolzano ha dedicato ad Alcide Berloffa, del quale si intende ora onorare l'impegno e il ruolo per lo sviluppo dell'autonomia con questa ulteriore opera.

Alla realizzazione del percorso, che sarà inaugurato il 5 settembre, ideato da un gruppo di storici ed esperti museali in collaborazione con la ripartizione Musei provinciali, hanno collaborato, fra gli altri, Hans Karl Peterlini, Andrea Di Michele, Martha Stocker e Josef Rohrer. (ANSA).