Allerta meteo in Trentino Alto Adige, attesi forti temporali

Maltempo in arrivo in Trentino Alto Adige. La Protezione civile del Trentino ha emesso un avviso di "Allerta ordinaria" (gialla), dalle ore 16 di oggi alle ore 8 di domani, martedì 17 agosto, su tutto il territorio provinciale. Oggi, specie al pomeriggio e sera, saranno molto probabili rovesci e temporali che localmente potranno essere anche molto intensi con grandine, fulmini e forti raffiche di vento. Si ritengono quindi possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide; grandine e fulmini. Potranno esserci quindi disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

Anche i meteorologi dell'Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile annunciano che in Alto Adige arriverà un fronte freddo e con esso si verificheranno rovesci e temporali diffusi con forti piogge, burrasche e grandine. L'evento meteo si verificherà dalle 16 circa a partire dalle zone occidentali della Provincia, muovendosi relativamente rapidamente e verso le 21 sarà esaurito. La quantità di precipitazioni si attesterà prevedibilmente - tranne che in Val Venosta - fra i 20 e i 30 litri per metro quadrato, con picchi che raggiungeranno quantità superiori in base alle condizioni meteo. Nella notte la situazione tornerà nuovamente alla normalità.

Non si esclude, a seguito degli eventi meteo previsti, un innalzamento del livello dell'Isarco e della Rienza, fanno sapere dall'Ufficio Idrologia e dighe. L'evento potrà avere conseguenze importanti nel nord e nell'est della provincia, in particolare in Alta Valle Isarco, Valle Aurina e Val Pusteria.

