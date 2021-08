Scontro fra due auto e una moto, 5 feriti a Naturno

(ANSA) - BOLZANO, 14 AGO - Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale fra due auto e una moto avvenuto a Naturno sulla strada statale per lo Schnalserhof.

I due feriti più gravi sono stati trasportati con gli elicotteri Pelikan 1 e Pelikan 3 all'ospedale di Bolzano, gli altri tre in ambulanza a Merano e Bolzano. (ANSA).