Giovane barista ferito e rapinato a Riva del Garda

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - I carabinieri di Riva del Garda indagano su una rapina avvenuta ieri sera lungo la ciclabile della città, vittima un barista di 18 anni.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione, mentre stava tornando a casa è stato affrontato da alcun persone. Al rifiuto di consegnare i soldi, è stato ferito con un'arma da taglio e derubato di un centinaio di euro.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Dalle prime notizie non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto senza testimoni. (ANSA).