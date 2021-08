Covid: 39 nuovi positivi in Trentino, 3 ricoveri in più

(ANSA) - TRENTO, 14 AGO - In Trentino, dopo 40 giorni, ancora zero decessi per Covid 19. I nuovi casi positivi delle ultime 24 ore sono 39: 10 rilevati da 536 tamponi molecolari e 29 da 3.335 test rapidi antigenici.

Lo dicono i dati del bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria che evidenzia un peggioramento della situazione ricoveri, dopo che ieri ci sono stati 3 nuovi ingressi in ospedale, parzialmente compensati da 2 dimissioni; al momento le persone ricoverate sono 17, di cui una continua ad essere curata in rianimazione. I nuovi guariti sono 46.

Tra i nuovi contagiati ci sono 10 bambini e ragazzi (3 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 3 tra 14-19 anni) e 4 over 60 (in particolare 2 in fascia 60-69 anni ed altri 2 tra 70-79 anni).

La campagna vaccinale fa registrare intanto 629.787 somministrazioni, 271.884 delle quali relative a seconde dosi.

Nelle categorie over 80, 70-79 anni e 60-69 anni le dosi somministrate sono finora 67.201, 90.258 e 106.101. (ANSA).