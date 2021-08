Morto Cavagnoli,1/0 italiano diplomato in Belgio nel sociale

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - È morto a 83 anni Paolo Cavagnoli, pioniere dell'assistenza sociale professionale e fondatore dell'Associazione provinciale per i minori (Appm) del Trentino. Diplomatosi come assistente sociale nel 1959, Cavagnoli si è poi laureato nel 1970 all'università di Padova con una tesi sull'adozione. È stato il primo italiano a conseguire, nel 1982, il diploma post laurea in "Travaii social communautaire" presso l'Istitut européen interuniversitaire de l'action sociale di Marcinelle, in Belgio.

Nel corso della sua carriera è stato direttore del Servizio sociale della Provincia autonoma di Trento, consigliere comunale a Trento con la Democrazia cristiana, docente di amministrazione dei servizi sociali alle scuole per assistenti sociali di Trento e Brescia, collaboratore per i corsi di laurea in servizio sociale e presidente dell'Istituto regionale di studi e ricerca sociale. Socio fondatore dell'Appm, ha presieduto l'associazione per circa 40 anni. Nel 2016 è stato insignito dell'onorificenza provinciale dell'Aquila di San Venceslao.

Cordoglio per la scomparsa di Cavagnoli è stato espresso dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti, dalla Giunta provinciale, dal presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder, dai consiglieri provinciali Sara Ferrari (Pd) e Pietro De Godenz (Upt) e dalla segretaria del Pd del Trentino Lucia Maestri. (ANSA).