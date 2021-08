Covid: in Alto Adige 78 nuovi casi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 12 AGO - Cresce ancora il numero dei contagi da Covid-19 in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 78 nuovi casi positivi: di qauesti, 53 sono stati rilevati sulla base di 948 tamponi pcr (di cui 302 nuovi test) e 25 sulla base di 4.490 test antigenici.

Non si registrano nuovi decessi dovuti all'infezione da coronavirus, mentre aumenta di un'unità - ora sono tredici - il numero dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri.

Un solo paziente Covid-19 è assistitito in terapia intensiva.

Altri 3 (uno in meno rispetto ad ieri) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

Aumentano ancora le persone in quarantena o in isolamento domiciliare: sono 1.108, cioè 46 in più rispetto ad ieri. Le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 57, per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di 74.229. (ANSA).