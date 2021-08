Al via a Trento il 'Monte Bondone Green festival'

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - Torna il "Monte Bondone Green festival" a Trento, la manifestazione che coniuga arte e natura.

L'evento, presentato in conferenza stampa, si compone di una serie di appuntamenti in programma a partire dal prossimo sabato 14 agosto fino al mese di settembre. Arrivata alla 3/a edizione, l'iniziativa è organizzata dalla Proloco del Monte Bondone, in collaborazione con il Comune di Trento e Garniga Terme, l'Azienda di promozione turistica, la circoscrizione del Bondone, il Muse. L'evento prevede esibizioni musicali, spettacoli, eventi di carattere gastronomico, culturale e artistico.

L'apertura del festival, anticipato dalla serata di osservazione delle stelle cadenti (il prossimo 12 agosto, osservatorio delle Viote), si terrà il 14 agosto alle ore 18, con l'iniziativa "Vason in festa", nella piazza della Chiesetta dell'abitato di Vason. Per l'occasione si esibirà in concerto l'artista Amalia Grè. (ANSA).