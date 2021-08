Green pass: segnalazione problemi su sito Apss Trento

(ANSA) - TRENTO, 11 AGO - Da oggi sul sito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari è disponibile un webform (https://servizi.apss.tn.it/segnalazionedgc/) per segnalare i vari problemi relativi al Green pass che verranno presi in carico dagli uffici di Apss.

Si tratta - dice una nota - per lo più di criticità legate alla trasmissione dei dati a livello centrale: c'è chi ha fatto il vaccino in regioni diverse o all'estero, chi ha fatto una sola dose perché ha già contratto il Covid-19 e chi ha un certificato vaccinale di Apss corretto ma non la corrispondente Certificazione verde Covid-19 emessa dal Ministero della salute.

Possono effettuare la segnalazione i residenti in Trentino e i non residenti che hanno ricevuto in Trentino almeno una dose vaccinale, hanno effettuato qui un test antigenico o molecolare o hanno ottenuto qui un certificato di guarigione. (ANSA).