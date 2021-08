Rave party in Trentino, 30 persone identificate e segnalate

(ANSA) - TRENTO, 10 AGO - Sono, al momento, più di 30 le persone già identificate e segnalate dalla polizia per disturbo alla quiete pubblica, invasione di terreni, e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacoli, per i fatti avvenuti al Bosco della Città a Rovereto, in Trentino, tra il 30 e 31 luglio. I giovani, che erano stati allontanati dalla località Pannone a seguito delle ordinanze dei sindaci di Mori e Ronzo Chienis, in piccoli gruppi si erano trasferiti a Rovereto e poi nel Bosco della Città.

L'evento, ampiamente pubblicizzato dagli organizzatori, aveva lo scopo di riunire, in una zona non controllabile, moltissimi giovani che sarebbero saliti a Pannone provenienti da più parti del nord Italia, con l'intenzione di far festa. In quella zona, infatti, nessun controllo sarebbe stato possibile - precisano le forze dell'ordine - sia per le sostanze stupefacenti che potevano essere utilizzate che dal punto di vista delle norme anti Covid. In queste ore sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri partecipanti all'evento. (ANSA).