Provincia Bolzano, ricorso a Consulta contro garante privacy

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - La Provincia di Bolzano solleverà davanti alla Corte costituzionale un conflitto d'attribuzione nei confronti di decisioni del Garante della privacy. Lo ha annunciato il presidente altoatesino, Arno Kompatscher.

"Abbiamo deciso di resistere contro un provvedimento con cui il garante ha messo in dubbio la nostra competenza specifica, sia legislativa sia amministrativa in varie materie", ha spiegato il presidente della Provincia senza entrare nel merito della decisione del garante che qualche mese fa aveva bocciato il CoronaPass altoatesino.

"Noi crediamo che non spetti al garante decidere sulle competenze della Provincia - ha concluso Kompatscher - questo è un giudizio che spetta alla Corte costituzionale". (ANSA).