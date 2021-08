Pnrr: Kompatscher, all'Alto Adige già assegnati 70 milioni

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Circa 70 milioni dai fondi del Pnrr sono già stati assegnati alla Provincia di Bolzano. Lo ha riferito il presidente della giunta altoatesina, Arno Kompatscher. Una parte di questi stanziamenti è destinata a misure per la transizione ecologica: 18 milioni per l'edilizia sociale, 8,6 milioni per l'acquisto di autobus sostenibili e 9,2 milioni di euro per progetti infrastrutturali sempre per la mobilità sostenibile.

Altri 36,7 milioni di euro sono destinati a misure nell'ambito della sanità. "Questo, però, è solo l'inizio - ha commentato Kompatscher - sappiamo che ci sono risorse per oltre 220 miliardi a disposizione a livello nazionale e noi, ovviamente, come Provincia abbiamo l'obiettivo di poter utilizzare al meglio la grande opportunità che ci offre questo fondo europeo per una transizione ecologica e per una digitalizzazione sia della nostra amministrazione pubblica, sia delle attività private".

L'assegnazione ed il flusso dei fondi saranno monitorati da una cabina di regia. sarà composta dallo stesso Kompatscher, dal segretario generale e dal direttore generale e dai capi dipartimento. "Con questo - ha spiegato il presidente altoatesino - vogliamo non solo avere sempre un monitoraggio della situazione, ma anche condividere le varie strategie delle singole ripartizioni e dei singoli dipartimenti". (ANSA).