Grecia: supporto altoatesino a soccorritori tedeschi

(ANSA) - BOLZANO, 10 AGO - Diversi Länder tedeschi hanno fornito plotoni di soccorso per combattere gli incendi boschivi in Grecia, la maggior parte dei quali ha transitato in Italia per raggiungere poi la Grecia tramite nave. Un plotone di soccorso proveniente da Bonn, assieme a vigili del fuoco del corpo permanente e volontari, ha ottenuto il supporto dell'Agenzia per la protezione civile dell'Alto Adige nell'accesso ai traghetti verso la Grecia.

Inoltre, 200 vigili del fuoco del Land germanico dell'Assia, viaggiando verso la Grecia, hanno fatto una sosta presso i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e sono ripartiti dopo qualche ora di riposo verso sud in autostrada.

Viaggiano con 25 veicoli e stanno trasportando delle tendopoli, si approvvigionano da soli e per essere autosufficienti sul luogo delle operazioni hanno con loro anche l'assistenza medica.

Gli incendi in Grecia non erano mai stati così pervasivi e devastanti come quest'anno. Secondo un calcolo dell'European Forest Fire Information System, in Grecia fino al 5 agosto di quest'anno sono già bruciate quasi il doppio delle foreste rispetto alla media dal 2008 al 2020. (ANSA).