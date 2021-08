Incidenti stradali: camion contro trattore, un ferito grave

(ANSA) - BOLZANO, 09 AGO - Sulla strada per Appiano all'altezza del Pillhof si è verificato un incidente fra un trattore e un camion. Una persona, presumibilmente il conducente del mezzo agricolo, è rimasto incastrato nel mezzo che si è ribaltato. I vigili del fuoco sono intervenuti con le pinze idrauliche, per liberare l'uomo. Il ferito è stato soccorso dall'ambulanza e dal medico di emergenza. L'uomo è stato portato all'ospedale di Bolzano. Ferite anche altre due persone in modo non grave. Rilievi dei carabinieri. (ANSA).