Viabilità: traffico intenso in Trentino-Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 07 AGO - Giornata di traffico intenso in tutta la regione Trentino-Alto Adige, per l'afflusso di turisti dal Nordeuropa diretti alle spiagge italiane e non solo.

Sull'autostrada del Brennero in direzione sud tra il Brennero e Vipiteno per ora ci sono 2 km di coda per traffico intenso.

Sempre in direzione sud tra Bressanone e Rovereto Nord a tratti rallentamenti e code per traffico intenso.

Rallentamenti si segnalano anche in direzione nord, per il rientro dei turisti. Pertanto sempre sull'autostrada del Brennero tra Nogarole Rocca e Trento Sud rallentamenti e code per traffico intenso e tra Bressanone e Vipiteno 2 km di coda.

Rallentamenti e code anche nelle principali arterie del Trentino-Alto Adige, soprattutto in Val Venosta, Pusteria, Val Gardena e nelle Valli di Fassa e Fiemme. (ANSA).