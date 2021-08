Trentino, situazione fiumi migliora ma proseguono controlli

(ANSA) - TRENTO, 06 AGO - Si va normalizzando in Trentino il livello dei corsi d'acqua dopo le intense piogge dei giorni scorsi. Lo comunica la Provincia precisando che prosegue comunque il monitoraggio costante della situazione.

Ieri e nella notte precedente la Protezione civile aveva tenuto sotto controllo l'andamento delle piene e in particolare la situazione del fiume Adige nel tratto a nord, sul confine con la provincia di Bolzano, anche mediante l'apertura della "Sala operativa per il servizio di piena" che ha lavorato dalla serata del 4 agosto fino alla serata di ieri.

Meteotrentino prevede per oggi tempo molto soleggiato salvo attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi, dove non sono esclusi rovesci; sabato e domenica parzialmente soleggiato e variabile con possibili rovesci e temporali concentrati sui rilievi; da lunedì in poi progressivamente più stabile e soleggiato con possibile debole attività convettiva in montagna al pomeriggio. (ANSA).