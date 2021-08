Montura lancia la giacca solidale firmata da Kengo Kuma

(ANSA) - TRENTO, 06 AGO - L'archistar giapponese Kengo Kuma, disegnatore dello stadio che ospita i giochi olimpici a Tokyo, firma un nuovo progetto con l'azienda trentina Montura, per una giacca a tiratura limitata che coniuga materiali innovativi, design e solidarietà internazionale. L'iniziativa nasce da un fortuito incontro tra l'architetto di fama mondiale e il fondatore e titolare dell'azienda specializzata in abbigliamento sportivo, Roberto Giordani, avvenuto ad Arte Sella, la rassegna di arte contemporanea nei boschi della val di Sella in Trentino, durante l'inaugurazione della scultura "Kodama".

Lo scopo della giacca - spiega Montura - è quello di lanciare un messaggio di unione e solidarietà, attraverso il sostegno di due progetti dal forte valore sociale scelti da Kuma e dall'azienda trentina. I ricavi delle vendite infatti verranno destinati all'associazione "We-women's eye", no-profit di Minamisanriku, nella prefettura di Myagi (Giappone), che mira ad attivare il ruolo femminile nella società e aiutare le persone vulnerabili in una regione particolarmente colpita dallo tsunami del 2011, e al progetto "Get for life", patrocinato dall'antropologo David Bellatalla e dalla Croce rossa della Mongolia per sostenere le madri con figli disabili nel distretto di Chingeltei, a Ulan Bator.

L'indumento, caratterizzato dall'impiego di materiali Made in Italy e dalla tecnica del "Sashico", la micro-trapuntatura tipica delle regioni del Giappone, verrà prodotto in 166 esemplari (83 + 83), in riferimento ai numeri otto e tre, fra i più importanti per la tradizione dell'estremo Oriente (l'otto è segno di apertura, pluralità e infinito, mentre il tre evoca i tesori del buddismo, il Budda, i Sutra e la vita monacale).

La giacca, denominata "Montura Sashiko Jacket by Kengo Kuma", si può prenotare effettuando una donazione all'associazione "Need you onlus", fino al 1/o novembre 2021 attraverso il portale web dedicato (www.sashikojacket.com). Con la prenotazione si riceverà in omaggio il volume "Il grande viaggio", scritto da Bellatalle e pubblicato da Montura editing.

