Moda: Montura presenta la tecnologia 'Quickdry frame'

(ANSA) - TRENTO, 06 AGO - In occasione della presentazione della giacca solidale disegnata dall'architetto di fama internazionale Kengo Kuma, l'azienda roveretana Montura introduce in anteprima la tecnologia "Quickdry frame", una soluzione concepita per le discipline sportive più estreme per dissipare con efficacia l'umidità corporea.

L'innovazione - informa l'azienda specializzata in abbigliamento sportivo - è in grado di convogliare l'umidità prodotta dal corpo attraverso un circuito idrofilo applicato all'interno del capo, che funziona come filtro dissipatore dell'umidità, assicurando una rapida asciugatura del tessuto. Si tratta di una tecnologia funzionale che, senza alterare le proprietà idrorepellenti e assicurando una termoregolazione costante in ogni situazione, favorisce il clima ideale sia in condizioni di elevata attività aerobica, sia in situazioni statiche, spiega Montura. (ANSA).