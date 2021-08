Covid: lento ripensamento sanitari no vax in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 AGO - Continua il lento - anzi lentissimo - ripensamento dei sanitari no vax in Alto Adige. Dei 3967 sanitari inizialmente non vaccinati, 1814 hanno ricevuto almeno una dose. Rispetto a martedì scorso si tratta di un aumento di 38 persone. Cresce anche il numero del personale sanitario che ha ricevuto un appuntamento, da 1201 a 1311. Hanno dato seguito all'invito finora 493 (+13) sanitari. E' sceso da martedì di una unità il numero dei sospesi da 379 a 378. (ANSA).