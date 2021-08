Covid: 41 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 06 AGO - 41 nuovi casi covid e numeri stabili per quanto riguarda ricoveri e decessi: sono questi i dati principali del nuovo bollettino dell'azienda sanitaria di Bolzano. Sono risultati positivi 18 di 582 tamponi pcr e 23 di 442 test antigienici. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 9 persone mentre un paziente è ricoverato in terapia intensiva.

I nuovi guariti sono 35 e gli altoatesini in quarantena 897.

(ANSA).