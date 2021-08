Maltempo: fiume Adige a Trento al secondo livello di guardia

(ANSA) - TRENTO, 05 AGO - Sono sotto controllo i corsi d'acqua del Trentino dopo l'ondata di maltempo di ieri e della scorsa notte. Lo comunica la Provincia precisando che l'Adige sta arrivando a Trento al secondo livello di guardia soprattutto per l'apporto delle copiose piogge in Alto Adige.

La Protezione civile trentina sta monitorando, da tutta la notte, i corsi d'acqua principali e secondari. Non sono stati segnalati problemi particolari se non nella tratta dell'Adige da San Michele all'Adige fino al confine con l'Alto Adige, dove si stanno monitorando con particolare attenzione gli argini.

Le piste ciclabili che scorrono nei pressi dell'Adige sono state momentaneamente chiuse e saranno riaperte nella tarda serata di domani quando la piena finirà verso valle. Inoltre la risalita capillare di acqua sul ponte ferroviario all'altezza di Grumo ha consigliato la momentanea sospensione della transito dei treni. La Protezione civile ha poi effettuato un costante monitoraggio anche sul fiume Sarca, comunicando al gestore della diga di Ponte Pià i livelli adeguati di scarico nel tratto di fiume che dal bacino di Ponte Pià arriva fino al lago di Garda; questo anche per ridurre le portate solide che affluiscono al lago. (ANSA).