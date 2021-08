Covid: 4 tedeschi positivi prima del rientro in Germania

(ANSA) - BOLZANO, 05 AGO - Prosegue il forte afflusso di turisti tedeschi alle farmacie a Bolzano, visto che dal primo agosto il tampone negativo è obbligatorio per chi rientra oppure si reca in Germania. Finora quattro tedeschi, che si sono sottoposti a tampone in Alto Adige, sono risultati positivi. Per loro scatta la quarantena, che può essere fatta nella loro stanza d'albergo oppure nel centro quarantena di Colle Isarco.

In alcuni casi, in accordo con le autorità locali, è anche possibile il rientro in patria, garantendo però l'isolamento durante tutto il tragitto. (ANSA).