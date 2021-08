Mega faro per elisoccorso Pelikan 2

(ANSA) - BOLZANO, 04 AGO - Sia la luce. Da pochi giorni l'elisoccorso Pelikan 2 di Bressanone dispone di un innovativo mega faro ad alte prestazioni. Ha varie funzioni. L'elicottero in questo modo può atterrare autonomamente e senza illuminazione a terra anche di notte, spiega "Heli - Elisoccorso Alto Adige" su Facebook.

Oltre a illuminare la zona di atterraggio, il faro ha anche altre preziose caratteristiche: l'illuminazione può essere utilizzata anche in modalità infrarossi, in modo che i residenti o gli animali selvatici non siano disturbati dal fascio di luce.

In questo caso l'illuminazione è percepita solo tramite i visori notturni dell'equipaggio. Il faro ha anche un grande potenziale per le operazioni di ricerca notturna, potendo generare un cono di luce di 75 metri di diametro sul terreno a un chilometro di distanza.

L'Aiut Alpin Dolomites, per esempio, usa il faro anche per le verricellate notturne. (ANSA).