Covid:test rapidi a residenti e ospiti a Campiglio e Pinzolo

(ANSA) - TRENTO, 04 AGO - Un servizio di tamponi rapidi antigenici a favore di residenti e turisti si svolgerà, nel mese di agosto, in giorni prestabiliti dalle 18 alle 20, alternativamente a Madonna di Campiglio e Pinzolo. Il servizio è coordinato dall''Azienda per il turismo con l'assessorato al Turismo della Provincia autonoma di Trento e grazie alla collaborazione del Comune di Pinzolo.

Il servizio - sottolinea l'Apt - nasce dalla necessità, a partire dal 6 agosto, di possedere il green pass per la fruizione di svariati servizi turistici locali, come previsto dall'ultimo decreto legge in materia di emergenza Covid-19, per le persone di età superiore ai 12 anni.

Il servizio è previsto a Madonna di Campiglio, presso il Centro operativo emergenza - Coe (ingresso sud galleria), terzo piano parcheggio multipiano, di fronte alla biglietteria dell'impianto Pinzolo - Campiglio Express, nelle seguenti date: sabato 7 e domenica 8, giovedì 12, domenica 15, giovedì 19, domenica 22, giovedì 26, domenica 29 agosto. A Pinzolo, presso palestra dell'Istituto Comprensivo val Rendena, via della Pace 10, martedì 10, sabato 14, martedì 17, sabato 21, martedì 24, sabato 28 agosto.

Il tampone costerà 22 euro per gli adulti e 12 euro per i ragazzi nella fascia d'età 12-18 anni. (ANSA).