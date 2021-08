Covid. 32 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 AGO - Trentadue nuovi casi di positività al Covid 19 sono stati accertati in Alto Adige dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore.

Quindici sono stati rilevati sulla base di 736 tamponi pcr (212 dei quali nuovi test) e 17 sulla base di 3.235 test antigenici.

Ancora una volta le nuove infezioni superano le guarigioni che sono 17 (per un totale di 73.978 dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Non si registrano nuovi decessi, mentre i pazienti Covid-19 ricoverati sono sempre 10, ma solo 2 (un in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva. Altri 4 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 883 (83 in più rispetto ad ieri). (ANSA).