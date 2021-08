Maltempo:vignaioli Alto Adige solidali con colleghi tedeschi

(ANSA) - BOLZANO, 03 AGO - L'esondazione del fiume Ahr, un affluente del Reno, in Germania, ha colpito molti viticoltori della regione. Per questo motivo è stata lanciata l'iniziativa di sostegno "SolidAHRität - Dai viticoltori per i viticoltori" alla quale ha aderito anche il Consorzio Vini Alto Adige.

I viticoltori dell'Alto Adige hanno donato un totale di 2.744 bottiglie di vino e spumante. Stimando un valore medio di circa 65 euro per ogni cartone da 6 bottiglie donato, l'iniziativa "SolidAHRität - Dai viticoltori per i viticoltori" ha raccolto una somma potenziale pari a oltre 30.000 euro a beneficio dei viticoltori colpiti dal maltempo lungo il fiume Ahr. Il Consorzio Vini Alto Adige, inoltre, ha organizzato e attuato un supporto mirato alla tenuta vinicola "H. J. Kreuzberg" di Dernau gravemente danneggiata dall'inondazione, donando un nuovo carrello elevatore ed un argano. (ANSA).