Covid: in Alto Adige ancora 2.191 sanitari non vaccinati

(ANSA) - BOLZANO, 03 AGO - Continua a calare, ma molto lentamente, il numero degli operatori sanitari ancora non vaccinati in Alto Adige: sono 2.191, come riferisce l'Azienda sanitaria provinciale. Dei 3.967 non vaccinati (Azienda sanitaria: 1.333; personale esterno: 2.634) nel frattempo si sono fatte vaccinare 1.776 persone (Azienda sanitaria: 606; personale esterno: 1.170).

Hanno ricevuto un appuntamento per la vaccinazione 1.201 operatori (Azienda sanitaria: 559; personale esterno: 642). Di queste, hanno dato seguito all'invito alla vaccinazione in 480 (Azienda sanitaria: 242; personale esterno: 238). Attualmente sono in corso in totale 379 accertamenti (Azienda sanitaria: 313; personale esterno: 66). (ANSA).