Covid: 24 nuovi positivi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 03 AGO - Ancora una giornata senza decessi per Covid in Trentino e 24 nuovi casi positivi, di cui 5 al molecolare e 19 all'antigenico, a fronte di 480 tamponi molecolari e 1.405 test rapidi antigenici. I guariti sono 59. Lo riporta il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Gli attuali pazienti ricoverati sono 9, di cui uno in rianimazione. Si registra un ricovero in meno rispetto al bollettino di ieri, frutto di 2 nuovi ricoveri registrati a fronte di 3 dimissioni.

Dei nuovi positivi, 2 hanno tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 4 tra 14-19 anni, 4 tra 60-69 anni. Nessun positivo invece nella fascia tra 70-79 anni e nemmeno tra gli over 80.

Proseguono intanto le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 575.335 dosi di vaccino anti-Covid (oltre 5.000 in più rispetto a ieri), di cui 243.304 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 66.926 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 89.413 dosi e tra i 60-69 anni 104.265 dosi. (ANSA).