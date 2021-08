(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - Un'ape che si 'tuffa' in un fiore ricoperto di rugiada: Erwin Flor ha catturato il magico istante dell'impollinazione in una foto straordinaria. Il telecineoperatore della Rai di Bolzano, che nel tempo libero si dedica alla sua passione, la fotografia, nei giorni scorsi si è appostato ad Appiano davanti a un'Ipomoea purpurea, una pianta con fiori di un colore particolarmente vivace. Dopo numerosi tentativi lo scatto perfetto. "Ho usato un obiettivo macro da 60 millimetri con il focus stacking", spiega Flor. "Con questa tecnica in brevissima successione vengono scattate nove foto e i frammenti più nitidi di ogni scatto vengono poi assemblati in un'unica foto. Ovviamente serve una mano molto ferma e un po' di fortuna", aggiunge. (ANSA).