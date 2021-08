Green pass: in Trentino lettori in locali e uffici pubblici

(ANSA) - TRENTO, 02 AGO - In arrivo in Trentino, per i locali e gli uffici pubblici, uno strumento informatico che leggerà il green pass. In caso sia negativo, suonerà un allarme. In pratica funziona come uno scanner per la temperatura. La Provincia di Trento ne acquisterà per ora un centinaio per gli ospedali, le case di riposo e i musei.

La novità è stata annunciata questa mattina in conferenza stampa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e dall'assessore al commercio Roberto Failoni.

(ANSA).