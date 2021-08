Covid: riaperto a Trento il reparto di rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 02 AGO - Riapre a Trento il reparto di rianimazione per pazienti covid, dopo due settimane.

Due le persone ricoverate nelle ultime ore, una nel reparto covid e l'altra in rianimazione. Restano a zero i decessi, mentre i nuovi casi positivi sono 12, di cui 5 intercettati dai tamponi molecolari e 7 dai test antigenici. In tutto i tamponi elaborati sono stati poco più di 400. I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).