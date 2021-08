Covid: un decesso in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 AGO - L'Alto Adige registra il nuovo decesso Covid, dopo una tregua di dieci giorni. Il numero complessiva delle vittima dall'inizio della pandemia sale così a 1.184. I nuovi casi sono 19 (12 tramite 329 tamponi pcr e 7 tramite 2.134 test antigenici). Il numero dei ricoveri in terapia intensiva resta a 3 e quello nei normali reparti ospedalieri a 5. I nuovi guariti sono 9 e gli altoatesini in quarantena 729.

In Trentino sono invece 27 giorni che il virus non causa decessi e anche le rianimazioni dei nostri ospedali continuano a rimanere vuote dai casi dovuti alla pandemia. I pazienti ricoverati in ospedale però salgono a 9 perché nella giornata di ieri è stato registrato un nuovo ricovero, ma nessuna dimissione. I nuovi casi di contagio, come attesta il bollettino dell'Azienda sanitaria, sono 35. Di questi, 10 sono stati rilevati con test molecolare e 25 con l'antigenico, a fronte di 259 tamponi molecolari e 1.689 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 22 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. (ANSA).