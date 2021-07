Deve chiudere per 10 giorni albergo no mask in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 LUG - Il noto albergo Cavallino Bianco di San Candido deve chiudere per 10 giorni per ripetuta inosservanza delle misure anti-Covid. Lo impone un'ordinanza del governatore Arno Kompatscher. La chiusura - conferma Kompatscher all'ANSA - scatterà il 5 agosto. Una chiusura immediata - spiega - non è possibile perché attualmente nella struttura non ci sono casi Covid. Le forze dell'ordine nelle ultime settimane hanno effettuato quattro sopralluoghi nell'albergo no mask. Secondo l'albergatore Hannes Kuehebacher, citato da Rai Suedtirol, "le misure anti-Covid servono alla politica per sottomettere i cittadini". (ANSA).