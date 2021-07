Imprese straniere in Trentino +6,8% in un anno

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Al 30 giugno 2021 le imprese gestite da cittadini stranieri in provincia di Trento sono 3.843, in base ai dati del Registro imprese della Camera di commercio, elaborati dall'Ufficio studi e ricerche. Tali imprese rappresentano il 7,5% dell'intera base imprenditoriale del territorio (51.054) e risultano in aumento di 245 rispetto allo stesso periodo del 2020 (+6,8%). Nei primi sei mesi dell'anno il bilancio tra aperture e chiusure di imprese straniere ha segnato un saldo positivo di 166 unità.

Nonostante la loro incidenza sia inferiore rispetto a quanto rilevato nel nord est (11,5%) e a livello nazionale (10,5%) - sottolinea la Camera di commercio - negli ultimi anni le imprese straniere hanno sperimentato una buona espansione, seguendo un trend di crescita pressoché costante. Rispetto al 2011 (primo anno di rilevazione per questo tipo di dati) sono cresciute, infatti, del 25,5%, a fronte di un calo del 2,9% del totale delle imprese provinciali.

La quota più consistente di queste imprese (27%) opera nel comparto delle costruzioni; seguono i settori del commercio (21,1%) e del turismo (13,7%, con particolare incidenza della componente legata alla ristorazione). Tra i Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri (con riferimento alle sole imprese individuali, le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato è l'Albania con il 13,9% del totale. (ANSA).