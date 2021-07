Covid: 33 positivi dopo campo estivo in valle Aurina

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - Sono 33, 26 ragazzi di età compresa tra gli undici e i 14 anni, e sette educatori, tra cui il parroco, le persone risultate positive a Pandino, nel Cremonese, che hanno manifestato i sintomi del covid al ritorno da un campo estivo in Valle Aurina, in Trentino Alto Adige.

I sintomi, derivanti, come verificato, dalla variante Delta, si sono manifestati al loro ritorno nel paese del Cremonese.

"Nessuno di loro si trova in ospedale - ha spiegato il direttore del Servizio di prevenzione per le malattie infettive dell'Ats Val Padana, Luigi Vezzosi -, sono quindi tutti in isolamento, mentre una delle ragazze è stata rintracciata in Emilia Romagna, dove era andata in vacanza". (ANSA).