Covid: 27 nuovi casi in Alto Adige

BOLZANO, 30 LUG - 27 casi covid e 10 ricoveri, si registrano oggi in Alto Adige, in un bollettino 'fotocopia' rispetto a ieri. Sono risultati positivi 18 di 492 tamponi pcr e 9 di 2147 test antigienici.

I nuovi guariti sono 22, gli altoatesini in quarantena 732.

