Corsa montagna: Südtirol Sky Trail cambia verso

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Manca un mese alla Südtirol Ultra Skyrace. In quest'anno particolare, nonostante le circostanze sfavorevoli, di settimana in settimana i circa 200 trail runner affronteranno la Südtirol Sky Marathon (44,5 km/2863 meri di dislivello) oppure la Südtirol Sky Trail (27 km/1800 metri di dislivello).

Ancora in maggio i responsabili capitanati dal presidente del comitato organizzatore Josef Günther Mair avevano disdetto la Südtirol Ultra Skyrace (121 km/7554 m di dislivello) e la mezza distanza circa della Südtirol Skyrace (69 km/3930 m dislivello) per motivi di sicurezza, ma allo stesso tempo avevano annunciato che si sarebbero svolti i due percorsi "brevi". Se da un lato la Marathon si svolgerà sul percorso originale tranne che per un breve tratto modificato a causa della frana di inizio gennaio all'hotel Eberle, dall'altro chi disputerà il Südtirol Sky Trail questa volta percorrerà eccezionalmente il tragitto in senso contrario al solito: dai prati del Talvera a Bolzano salirà verso San Genesio e il Salto, passerà per la malga "Möltner Kaser" e gli "omini di pietra" e infine dal Giogo dei Prati scenderà verso il traguardo a Sarentino. Questa variazione si ripercuote anche sul dislivello, che sarà di 1800 metri su 27 chilometri di percorso. (ANSA).